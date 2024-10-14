جهز محفظتك هتقبض.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 لجميع العالمين حسب قرارات وزارة المالية

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
جهز محفظتك هتقبض.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 لجميع العالمين حسب قرارات وزارة المالية
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

أعلنت وزارة المالية الأيام الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، كما أن عملية صرف متأخرات شهر سبتمبر الماضي تم صرفها خلال الأيام الماضية في اليوم 8 واليوم 9 واليوم 10 من شهر أكتوبر الجاري، وكانت فترة الصرف مستقرة للغاية لما توفرة وزارة المالية من أماكن لتسهيل الأمور على العاملين، الشغل الشاغل لدى العاملين هو صرف رواتبهم لأن غلاء الأسعار جعلهم يحتاجون للكثير من المال لتلبية احتياجاتهم،

ولذلك سبق وأعلنت وزارة المالية بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح الزيادة برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة للقطاعين العام والخاص، كما وصلت نسبة الزيادة للقطاع العام نحو 50% وقد تم تطبيق هذه الزيادة على رواتب شهر مارس الماضي، اليوم عبر الفقرات التالية نتعرف معاً على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

تتم عملية صرف المرتبات لمدة 5 أيام في الموعد المحدد من كل شهر، ولن يتبقى على صرف مستحقات شهر أكتوبر الجاري سوى أيام معدودة، حيث تستعد وزارة المالية لبدء عمليات الصرف، وحسب الموعد المحدد للصرف أنه يوافق يوم الخميس 24 من أكتوبر ولمدة 5 أيام حتى الأثنين 28 أكتوبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

متى يتم صرف المتأخرات

عند إعلان موعد صرف المرتبات تكشف وزارة المالية عن موعد صرف المتأخرات الشهيرة، ومن المقرر أن متأخرة شهر أكتوبر الجاري يتم صرفها في الأيام التالية 8-9-10 من شهر نوفمبر المقبل 2024، وحالة مصادفة أن أيام صرف المستحقات في أيام العطلة الأسبوعية أو الاجازات الرسمية يتم تأجيل عملية الصرف لليوم التالي أو التبكير حسب القرارات التي تتخذها وزارة المالية وتعلن عنها بشكل رسمي.

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