“رابط مباشر” نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني 2024 وزارة التربية جميع محافظات العراق

أثارت نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني ضجة كبيرة في العديد من المحافظات العراقية، ومن قبل الطلبة وأولياء الأمور لمعرفة النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، ناهيك عن جهود وزارة التربية العراقية المبذولة في أعمال التصحيح والمراجعة التي تشمل كافة أوراق امتحانات اعتراضات الصف الثالث، وعليه أصبح من السهل إمكانية استخراج الكشوفات الخاصة بالنتائج كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موقع وزارة التربية العراقية

يمكنك استخراج كشوفات نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني بعدة طرق مختلفة من بينها الحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وذلك بإتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

عليك الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي في بداية الأمر.

مع القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

يمكنك بعدها الانتقال إلى الصفحة الخاصة بعرض النتائج.

ومن ثم ستتمكن من اختيار نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني عقب إعلانها.

ليتم إدخال رقم الامتحاني الخاص بالطالب.

حتى تتمكن من تنزيل كشوفات نتائج اعتراضات الثالث.

مراجعة أوراق اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني

تقوم وزارة التربية العراقية، بكافة المراكز المتخصص في المراجعة لأوراق الامتحانات بتصحيح دقيق وبكل شفافية، لكي يضمن استحقاق كل طالب الدرجات المتحصلين عليها في هذه المرحلة الدراسية، ناهيك عن المراجعة النهائية للدرجات التي تتم من بعدها اعتمادها ورفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة.