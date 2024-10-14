آيفون الغلابة بسعر رخيص اكتشف سعر ومواصفات هاتف Realme C65 بطارية 5000 أمبير وكاميرا ولا في الأحلام

أطلقت شركة ريلمي، هاتفها الجديد والمميز التي يُشبه بشكل كبير تصميم إصدارات الأيفون، حيث إن هاتف Realme C65 يمتلك العديد من المواصفات التي من بينها أنه ذات بطارية تبلغ سعتها إلى 5000 مللي أمبير، فيما أن قدرة الشحن تصل إلى 45 واط، بالإضافة إلى معدل التحديث الذي يبلغ نحو 90 هيرتز، وغيرها من المواصفات والمزايا الأخرى التي سنتعرف عليها معًا في مقال اليوم.

ما هي مواصفات Realme C65؟

ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات هاتف Realme C65 فإنها جاءت على النحو الأتي:-

يقوم الهاتف بدعم شريحتين معًا.

كذلك يدعم الشبكات من الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع.

إضافة إلى مقدرته في طرد الغبار والماء بشهادات عالمية.

ناهيك عن أبعاد الهاتف التي تبلغ 164.6×76.1×7.6 ملم.

شاشة الهاتف تبلغ مساحتها إلى 6.67 إنش وحجم السطوع يكون 625 شمعة.

معدل تحديث الهاتف يكون 90 هيرتز.

إصدارات الهاتف يكون الأول بذاكرة 128 جيجا بايت وسعة 6 جيجا، بينما الثاني يبلغ نحو 128 جيجا بايت والعشوائية 8 جيجا رام، حتى أن الإصدار الثالث يبلغ سعته إلى 256 جيجا بايت.

الهاتف يدعم كارات الميمور كذلك.

كذلك يقوم بدعم الواي فاي والبلوتوث وتحديد الموقع الجغرافي ووسائل الحماية ومستشعرات التسارع.

بطارية الهاتف ذات سعة 5000 مللي امبير.

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 14.

ما هو سعر هاتف Realme C65؟

وعن سعر هاتف Realme C65 فجاء كما يأتي:-