استمتع بدون تشفير.. القنوات الناقلة مباراة فلسطين والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ضمن الكلمات البحثية على جوجل اليوم القنوات الناقلة مباراة فلسطين والكويت في واحدة من أقوى المنافسات المؤهلة لكأس العالم 2026، فرق كثيرة تستعد بكل حماس وقوة كي يثبتون تواجدهم في هذه البطولة، كما أن تلك النوعية من البطولات الضوء يتسلط حولها ويهتم بها عشاق الساحرة المستديرة، كلا الفريقين الكويت وفلسطين فرصتهم في الصعود ضعيف للغاية لعدم استطاعتهم من استحواذ الكثير من النقاط مقارنة بباقي الفرق،

لعب فريق الكويت 3 جولات وحقق التعادل في جولتين وخسر في الجولة الثالثة ليصبح رصيد نقطتين فقط وهذا قليل للغاية، كما أن فلسطين في الترتيب الأخيرة بعد تعادله في جولة واحدة والخسارة في الجولتين ولم يحصد في رصيده سوى نقطة، اليوم ننشر لكم ماتبحثون عنه القنوات الناقلة مباراة فلسطين والكويت ترقبوا معنا..

القنوات الناقلة مباراة فلسطين والكويت

يبحث كلا الفريقين الكويت وفلسطين لتحقيق الفوز و اغتنام تلك الفرصة لتحسن الترتيب وزيادة رصيد النقاط لتعويض الخسائر السابقة، حيث يهتم الجمهور من شتى الدول لمعرفة القنوات التي تقوم بنقل المباشر كي يستعدون لضبطها ومشاهدة المباراة كاملة، وقد تم الإعلان رسمياً بأن القنوات التي تنقل المباراة هي بي أن سبورت 5 ويعلق فيها حفيظ دراجي، كما تنقل المباراة عبر شاشة الكويت الرياضية وعبر قناة الكأس 8.

موعد مباراة الكويت ضد فلسطين

الموعد المقرر للقاء الفريقين الكويت ضد نظيره فلسطين مساء الغد الثلاثاء الموافق 15 من أكتوبر 2024 ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن تقام مباراة تلك الفريقين على استاد جاسم بن محمد، ويتم انطلاق صافرة اللقاء وإذاعة البث في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.