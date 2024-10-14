ما حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة 100 دينار عراقي؟ وزارة المالية توضح 

حسمت وزارة المالية العراقية الحقيقة حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق خلال الأشهر المقبلة، لاسيما أن الوزارة تدرك جيدا أهمية الراتب التقاعدي لهؤلاء الفئة في المجتمع حيث تتطلب تلك المرحلة نفقات متعددة وأيضا العديد من الالتزامات المالية، والجدير بالتوضيح أن الراتب التقاعدي هو مصدر دخل أساسي لهؤلاء الفئة الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن وأصبحوا في مرحلة عمرية يصعب فيها بذل الجهد والعمل الشاق.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

نفت وزارة المالية العراقية حقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة الراتب التقاعدي بقيمة مائة دينار عراقي خلال الفترة المقبلة حيث تواجه الوزارة أعباء التدبير المالي لرواتب الموظفين في تلك الفترة، وتعمل جاهدة على توفير مبلغ الرواتب الخاص بالمتقاعدين للصرف في الموعد المحدد بدون تأخير، حيث يتم الصرف في بداية اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

والجدير بالذكر أن سن التقاعد في العراق هو 60 عام ويشترط الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي للحصول على راتب التقاعد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يتمكن المتقاعدين في دولة العراق من الاستعلام عن تفاصيل الراتب التقاعدي من خلال اتباع الخطوات التالية: