انخفاض ملحوظ.. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار والمركزي يرفع حجم المبيعات

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي شهد تباينًا في الفترة الأخيرة، حيث يتراوح في الأسواق المحلية بين الصعود والهبوط، حاليًا، سجل الدولار انخفاضًا حيث بلغ حوالي 153,000 دينار لكل 100 دولار في بعض الأسواق، مع اختلافات طفيفة في الأسعار بين المدن المختلفة مثل بغداد وأربيل وديالى​، هذه التقلبات في الأسعار تعكس التغيرات المستمرة في العرض والطلب، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والسياسية المحلية، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن أحدث الأسعار أو أي تفاصيل إضافية، تابع معنا الفقرة التالية نبين فيها أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتفاوت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل ملحوظ بين المناطق العراقية، إليك تفاصيل الأسعار في بعض المدن:

بغداد:

سجل سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية نحو 153,000 دينار مقابل 100 دولار.

في محلات الصيرفة، تتراوح أسعار البيع حول 153,500 دينار والشراء حوالي 151,500 دينار​.

أربيل:

في أربيل، سجل الدولار أسعارًا أقل قليلاً، حيث بلغ سعر البيع حوالي 152,750 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 152,650 دينار​.

ديالى:

في ديالى، شهدت الأسواق أسعارًا مشابهة لبغداد، حيث كانت الأسعار تقارب 153,000 دينار لكل 100 دولار، مما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق.

هذه الأسعار تعكس التغيرات اليومية الناتجة عن العرض والطلب والظروف الاقتصادية المحيطة.

البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي يمكن أن يرجع إلى عدة عوامل رئيسية: