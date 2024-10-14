معدلات القبول المركزي 2024.. تعرف على فرصتك في الجامعات العراقية

نتائج القبول المركزي 2024 هي نتائج تحديد الكليات التي سيتم قبول الطلاب بها في الجامعات العراقية بناءً على معدلاتهم في الصف السادس الإعدادي، تقوم وزارة التعليم العالي بوضع حد أدنى للقبول في كل كلية، ويتم تحديد القبول بناءً على المعدل الذي حصل عليه الطالب مقارنةً بمعدلات القبول لكل تخصص، تشمل النتائج الجامعات الحكومية والأهلية، وتغطي جميع المحافظات العراقية. هذه النتائج تعتبر خطوة مهمة في تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي والتخصص الذي سيدرسونه في الجامعة.

طريقة الاستعلام عن القبول المركزي

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بخطوات مبسطة كما يلي:

اذهب إلى رابط وزارة التعليم العالي أو موقع “نتائجنا“. ابحث عن خيار “نتائج القبول المركزي 2024” على الصفحة الرئيسية. أدخل الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة. انقر على زر “استعلم عن النتيجة”. ستظهر الكلية التي تم قبول الطالب فيها بعد بضع ثوانٍ.

معدلات القبول المركزي 2024 في العراق

هي الحد الأدنى من الدرجات التي يجب أن يحصل عليها الطلاب في الصف السادس الإعدادي للقبول في الجامعات والكليات العراقية، تختلف هذه المعدلات حسب التخصصات والكليات، حيث إن معدلات المركزي للكليات المختلفة لهذا العام كالتالي:

كلية الحقوق: 78%.

كلية العلوم السياسية: 65.5%.

كلية التربية الأساسية، شعبة رياض الأطفال، جامعة بغداد: 66%.

كلية الآداب، جامعة بغداد: 75.17%.

كلية الطب، جامعة الموصل: 100.3%.

كلية هندسة الحاسوب: 95%.

كلية الصيدلة: 98.8%.

تعد هذه المعدلات دليلًا على التنافس الشديد في التخصصات الطبية والهندسية، بينما الكليات الأدبية والتربوية لديها معدلات قبول أقل نسبيًا، مما يتيح فرصًا أوسع للطلاب ذوي المعدلات المتوسطة.