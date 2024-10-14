لولو عايزة ماما.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تبحث العديد من الأمهات عن تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات ، قناة وناسة هي الوجهة المفضلة لملايين الصغار، حيث تقدم باقة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تلبي احتياجاتهم وتساهم في تنمية عقولهم، اكتشف أحدث تردد لقناة وناسة على عرب سات ونايل سات واستمتع بمشاهدة محتوى جذاب ومفيد لأطفالك.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

إليكم تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات:

نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: (يجب تحديد نوع الاستقطاب بدقة)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتمتع بمجموعة من المميزات التي جعلتها وجهة مفضلة للأطفال والعائلات على حد سواء، إليك أبرز هذه المميزات: