شروط الاستفادة من دعم الديوان الملكي السعودي 1446 وأبرز المساعدات المادية والعينية الغير مستردة

يعد الديوان الملكي السعودي حلقة التواصل بين الملك سلمان وبين أبناء المملكة، حيث يقدم الديوان خدمات متعددة بدون أي مقابل، وذلك في إطار دعم المواطن السعودي المتعثر وتوفير اساسيات المعيشة لكي يتنعم بالحياه الكريمة، حيث يحرص الديوان على تقديم خدمات علاجية ومادية وتعليمية ومعنوية هذا بالإضافة إلى سداد الفواتير وإسقاط الديوان وتوفير فرص عمل، ومن خلال التالي نوضح أبرز شروط الاستفادة من دعم الديوان الملكي السعودي.

شروط الاستفادة من دعم الديوان الملكي

تتمثل شروط الاستفادة من خدمات الديوان الملكي لأبناء المملكة في توافر الشروط التالية:

استقبال الطلبات فقط من أبناء المملكة العربية السعودية الحاصلين على الجنسية والمقيمين على أرض المملكة. ارفاق ما يثبت نوع التعثر سواء الفواتير المستحقة أو التقارير الطبية أو فواتير تراكم الايجار أو الديون. ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية. توضيح العنوان الوطني بشكل دقيق. الإفصاح الكامل عن قيمة الدخل الشهري لإثبات عجز المواطن عن توفير احتياجاته أو متطلبات أسرته. تقديم إقرار الحالية المادية. عدم الاستفادة من برامج الدعم الأخرى. الالتزام بتعليمات الديوان الملكي السعودي.

أنواع الدعم المقدم من الديوان الملكي السعودي