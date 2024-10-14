استعلم فور ظهورها.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

أوشكت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وقد تسبب التأخير في هذه الوجبة بقلق كبير لدى المتقدمين، إلا أن الوزارة أكدت أن السبب يعود إلى كثرة الطلبات والفحص الدقيق للبيانات، وشددت على أن الإعلان عن الموعد النهائي لصرف المساعدات سيكون قريبًا جدًا.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي الرقمية.

ثم ابحث عن “رمز التحقق المرئي” واضغط عليه.

بعد ذلك اختر خيار “الاستعلام عن دعم الرعاية”.

ثم أدخل البيانات المطلوبة بدقة للتأكد من صحة النتيجة.

بعد ذلك باضغط على زر “استعلام” لمعرفة ما إذا كان اسمك مدرجًا ضمن المستفيدين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

إليكم شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية:

يشترط للحصول على الرعاية الاجتماعية.

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية مقيمًا بشكل دائم في العراق أو إحدى محافظاته.

وأن لا يمتلك أي أصول أو أملاك أو عقارات ذات قيمة كبيرة سواء باسمه أو باسم أي من أفراد عائلته.

كما يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للدعم وأن لا يملك أي دخل ثابت.

الفئات التي تشملها الرعاية الاجتماعية