ما هي شروط فتح حساب في الراجحي للمواطن والمقيم والوافد 1446 وما خطوات التسجيل الالكتروني؟

يعد بنك الراجحي من أشهر البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية، وترجع شهرة البنك إلى المزايا والخدمات المتعددة التي يقدمها لعملائه لضمان استقطاب أعداد كبيرة من العملاء، حيث يحرص البنك على تسهيل الإجراءات والخطوات من خلال تفعيل إمكانية فتح حساب في الراجحي بشكل الكتروني وكذلك إجراء الاستعلامات دون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع البنك وحجز موعد.

ما هي شروط فتح حساب في الراجحي للمواطن والمقيم؟

وضحت إدارة بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية شروط فتح حساب جديد داخل البنك للاستفادة من مزايا التمويلات والسحب والادخار وسداد المدفوعات والفواتير عبر الصراف الآلي والحصول على دفتر شيكات والعديد من المزايا، حيث تتمثل تلك الشروط في:

تجاوز سن الثامنة عشر عام عند تقديم طلب فتح حساب لمن ينتمي إلى دول مجلس التعاون الخليجي أو يحمل جنسية خليجية أو من الوافدين إلى المملكة. تجاوز سن الخامسة عشر عام لمن يحمل بطاقة الهوية الوطنية السعودية. امتلاك صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية بتاريخ ساري وغير مقترب على الانتهاء أو صورة من الاقامة بتاريخ ساري. تسجيل رقم الحساب الشخصي حيث يتم التواصل النصي من خلاله وكذلك ارسال اشعارات السحب والايداع والإستعلام. امتلاك حساب مفعل عبر منصة أبشر الخدمية.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي إلكترونيا

بخطوات الكترونية ميسرة يتمكن المواطن والمقيم من إنشاء حساب وتفعيله وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية علما بأن فتح الحساب مجاني ولا يتطلب رسوم: