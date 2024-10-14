رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في العراق

تزايدت عمليات البحث عن رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في العراق بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية، ينتظر مئات الآلاف من المواطنين بفارغ الصبر إعلان وزارة العمل عن الأسماء المشمولة في هذه الرعاية، حيث تعتبر هذه المساعدة ضرورية للعديد من الأسر وتؤكد الوزارة أن التأخير في الإعلان عن الأسماء يعود إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات التي تتلقاها، مما يتطلب وقتًا إضافيًا لدراستها وكما يعزى التأخير أحيانًا إلى التحديات المتعلقة بتوفير المستحقات المالية اللازمة لتلبية احتياجات المستفيدين وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل أكثر عن الرعاية الاجتماعية في العراق وأسباب التأخير في الإعلان عن الأسماء.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في العراق

أطلقت الحكومة العراقية حزمة من برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة المواطنين الذين يعانون من نقص الدخل، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار الذي يزيد من معاناة الكثير منهم، يترقب العديد من المواطنين بفارغ الصبر معرفة الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية قدمت وزارة العمل العراقية خدمة الاستعلام عبر الإنترنت، ويمكنك الوصول إليها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع هيئة الحماية الاجتماعية.

سيوجهك الرابط إلى المنصة الخاصة.

أدخل بيانات التسجيل التي استخدمتها عند إنشاء حسابك.

حدد خيار “برامج الرعاية الاجتماعية”.

اضغط على خدمة “الاستعلام عن أسماء المشمولين”.

اختر رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختر المحافظة التي تقيم بها.

اضغط على زر “تحميل الكشوفات” لتحميل قائمة الأسماء المشمولة.

عند نزول الأسماء، ستكون قادرًا على تحميل الكشوفات التي تضم جميع المشمولين في مختلف المحافظات.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تحدد وزارة العمل عددًا من الشروط للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي: