موقع رسمي .. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر المنصة العراقية مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ازداد البحث عنها بشكل كبير من قبل المواطنين العراقيين لكي يتمكنوا من الاستعلام عنها، حيث قامت الحكومة العراقية بتوفير برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف لوصول الدعم إلى الفئات المستحقة، حتى يتمكنوا من تلبية وسد احتياجاتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار والمنتجات الغذائية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يهتم أغلب المواطنين بمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ولذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إتاحة الاستعلام إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي لمنصة مظلتي والحصول على كافة المعلومات بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم أولًا بالدخول إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم قم باختيار قسم برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك اضغط على خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

ثم قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة استعلام، وسوف يظهر أمامك كشف بأسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF قم بتحميله لتتمكن من الإطلاع عليه.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

تشير التقديرات إلى أن البرنامج يشمل حوالي مائة ألف شخص من مختلف المدن العراقية، وقد قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم، لكي تضمن استفادة تلك الفئات من برنامج الرعاية الاجتماعية وهذه الشروط هي: