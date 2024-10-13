الحقوا لولو عايزة دكتور الاسنان .. تردد قناة وناسة بيبي 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة بيبي 2024 يرغب أولياء أمور الأطفال بمعرفته، حيث انها تعتبر من أهم القنوات الفضائية العربية التي تقدم المحتوى التعليمي والترفيهي في نفس الوقت المخصص للصغار، وقد نالت القناة إعجاب الكبار والصغار وذلك لما تقوم بعرضه من محتوى آمن لكل الفئات العمرية الصغيرة، وتعد من أفضل الشخصيات الكرتونية المشهورة التي تقدمها هي شخصية لولو الجذابة التي تقوم بعرض أغانيها بطريقة تلفت انتباه الصغار تجعلهم يقومون بتقليد حركاتها و الرقص معها.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

يبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة بيبي 2024، لكي يتمكنوا من تثبيت التردد الجديد للقناة وجعل أطفالهم يستمتعون بمشاهدة الأغاني والبرامج الترفيهية التي تعلم الأطفال أساسيات اللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية، وسوف نقوم بعرض الترددات المختلفة على الأقمار الصناعية في السطور التالية والتي جاءت كالتالي:

التردد على القمر الصناعي نايل سات

التردد هو: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

جودة القناة: SD.

التردد على القمر الصناعي العرب سات

التردد هو: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

جودة القناة: HD.

أجدد أغاني القناة

أغنية ماما تحبني بابا يحبني.

أغنية بس شوي.

أغنية جوعانة جوعانة.

أغنية أنا لولو ساعدوني.

أغنية لا تفتح الباب.

أغنية دكتور الأسنان الحقني.

أغنية دا دة ميدو.

أغنية وينك يا لولو.

أغنية وين سنك يا لولو.

أغنية بم بم حيوانات.

أغنية يا شرطي حرامي.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة بيبي 2024

تتميز القناة بأنها قناة مجانية للجميع لا تحتاج رسوم اشتراك، وتقوم بعرض محتواها على مدار 24 ساعة لكي يتمكن الأطفال من مشاهدتها في أي وقت دون انقطاع أو تشويش في البث، ونقدم لكم خطوات بسيطة لكي تتمكن من تنزيل التردد وهي كالتالي:

في البداية افتح قائمة الإعدادات من جهاز الريموت كنترول.

ثم قم باختيار إعداد القنوات أو البحث اليدوي.

بعد ذلك عليك كتابة جميع بيانات التردد الجديد.

ثم قم بالضغط على كلمة بحث وانتظر حتى اكتمال البحث.

بعدها سوف تظهر القناة أمامك في قائمة القنوات، قم بحفظها لتتمكن من مشاهدتها والاستمتاع بأغانيها وبرامجها المميزة.