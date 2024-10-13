الحلقة 167 الجديدة .. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 167 عبر القنوات الناقلة Salah Addin

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 167 يبحث عنه بشكل كبير متابعين هذه الدراما، خاصة أنها نالت إعجاب ملايين المشاهدين وحصدت نسب مشاهدة عالية في الحلقات الماضية، حيث يعد من المسلسلات التي تحدثت عن قصة واقعية، والجدير بالذكر أنه يعتبر من المسلسلات التاريخية المشهورة، لذلك يحرص العديد من الأشخاص على متابعة هذا العمل الدرامي الرائع لمعرفة الأحداث التالية الشيقة التي سوف تعرض في الحلقات القادمة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 167

ينتظر متابعي الدراما موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 167 بفارغ الصبر، خاصة بعد إصدار الإعلان الأول للحلقة 167 والذي ظهر فيه اورهان متخفي في دور راهب ينزل من احدى العربات، لذلك يرغب الجميع في معرفة تفاصيل الحلقة بالكامل ومعرفة كل الأحداث المثيرة التي سوف تحدث، وسوف يتم عرض الحلقة في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية على قناة ATV التركية، وقد أكدت قناة الفجر الجزائرية على عرضها للحلقة بعد الإنتهاء من ترجمتها في يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

حرصت بعض القنوات على قيامها ببث حلقات المسلسل حصريًا، وسوف نعرض لكم الآن الترددات المختلفة لهذه القنوات وهي كالتالي:

تردد قناة ATV التركية هو:

التردد على النايل سات: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وجاء تردد قناة الفجر الجزائرية كالآتي:

التردد على النايل سات: 12130.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما جاء تردد قناة اليرموك كالتالي:

التردد على النايل سات: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

والجدير بالذكر أن الإعلان الأول عن الحلقة 167 تناول مجموعة من الأحداث المثيرة التي تبين محاولات عثمان في بناء تحالفات عسكرية قوية مع القبائل المجاورة، كما يعرض التحديات والعقبات التي سوف يواجهها عثمان لإقناعهم بالاتحاد معه ومواجهة المؤامرات التي يعدها البيزنطيين.