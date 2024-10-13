أحداث مشوقة جديدة .. موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقه 29 عبر ترددات القنوات الناقلة

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني يتزايد البحث عنه في الفترة الأخيرة من قبل متابعي الدراما التركية، حيث أنه يعد من الأعمال الدرامية الضخمة التي تتحدث عن القائد صلاح الدين الأيوبي وهو مؤسس الدولة الأيوبية، ويعرض هذا المسلسل أحداث مهمة ومؤثرة استكمالًا للجزء الأول الذي لقي إعجابا كبيرًا من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي.

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

يحرص المتابعين على البحث عن موعد مسلسل الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي، وذلك لمتابعة الأحداث الشيقة التي سوف تدور في هذا الجزء، وقد أعلنت قناة ATV التركية أنه سوف يتم عرض المسلسل في يوم الأثنين الموافق 7 أكتوبر 2014 في تمام الساعة 9:00 بالتوقيت التركي، وقد قامت قناة ART1 ببث الإعلان الترويجي للمسلسل مما أدى إلى زيادة البحث على محركات جوجل عن الموعد الذي سوف يتم بث الدراما فيه.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

أكدت قناة الفجر الجزائرية أنها سوف تقوم بعرض المسلسل مترجم باللغة العربية كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما سوف تعرضه قناة ATV كل يوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وسوف نعرض لكم في السطور التالية الترددات لهذه القنوات بالتفصيل كالاتي:

تردد قناة ART1 التركية:

تردد القناة: 11042.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

أما تردد قناة الفجر الجزائرية جاء كالتالي:

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن أحداث المسلسل تتناول أحداثًا شيقة عن فترة الدولة الأيوبية و احتلال الصليبيين لبيت المقدس، وذلك أدى إلى اكتساب الجزء الاول شهرة واسعة بين المشاهدين في تركيا وجميع البلدان العربية، ولذلك يترقب المتابعين الجزء الثاني باهتمام شديد.