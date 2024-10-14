” استقبلها الآن في ثواني “.. تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة خيارًا ممتازًا للآباء الذين يرغبون في تقديم محتوى مفيد وملهم لأطفالهم، من خلال برامجها المبتكرة وتردداتها السهلة، يمكن للأسر الاستمتاع بمشاهدة القناة على مدار الساعة، حيث بدأت القناة بثها في عام 2008، ومنذ ذلك الحين حققت شهرة واسعة بفضل برامجها المتنوعة وأغانيها التعليمية التي تساهم في تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال، لذلك نوضح تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل ما يلي:

تتضمن العديد من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تعلم الأطفال الأرقام، والحروف، والألوان، والعديد من القيم الأخلاقية.

تهدف إلى تعليم الأطفال مختلف المهارات الحياتية بطريقة ممتعة وجذابة.

تقدم القناة مسابقات تفاعلية تجعل الأطفال يتفاعلون مع المحتوى بشكل إيجابي.

تتيح القناة قصصًا مسلية تحسن من خيال الأطفال وتعلمهم دروسًا قيمة.

تحديث تردد قناة طيور الجنة

إذا كنت ترغب في مشاهدة قناة طيور الجنة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل التصحيح: 5/6

كما جاء تردد قناة طيور الجنة على عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11832

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل التصحيح: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكن ضبط تردد القناة على الجهاز الخاص بك، من خلال اتباع ما يلي: