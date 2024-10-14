اضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد وتابع أقوى البرامج عن الحيوانات والطبيعة

إذا كنت من عشاق استكشاف الحياة البرية والوثائقيات العلمية، فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر وجهتك الأولى، تقدم هذه القناة محتوى مميزا عن الحيوانات والطبيعة، وتغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعلوم، التكنولوجيا، والبيئة، إليك التردد الجديد لتتمكن من متابعة كل جديد ومثير على قناة ناشيونال جيوغرافيك.

ما هي قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

ناشيونال جيوغرافيك هي قناة وثائقية عالمية تقدم برامج متنوعة تتناول الحياة البرية، الفضاء، العلوم، وتاريخ الحضارات، بفضل تنوعها الكبير في البرامج، فهي تعتبر من القنوات المفضلة لدى الملايين حول العالم، وتسعى القناة دائما لتقديم محتوى مميز وجديد ينقل المشاهد في رحلة تعليمية ممتعة عبر مختلف قارات العالم، مما يجعلها اختيارا رائعا للأسر التي تبحث عن المعرفة والترفيه.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

لتتمكن من متابعة برامج ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية وبدون تقطيع، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجديد التالي:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

برامج مميزة على ناشيونال جيوغرافيك

تشتهر القناة بعرضها مجموعة من البرامج المشوقة التي تأخذك إلى عالم آخر. من أشهر هذه البرامج: