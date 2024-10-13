بضغطة واحدة اشحن واستلم جواهر فري فاير 2024 عبر الموقع الرسمي op2 game من خلال ID بخطوات سهلة جداً

يمكن لكل لاعبي أشهر لعبة قتال فري فاير الفوز بكل المراحل والتغلب على الصعوبات القوبة التي يتعرض لها، وهذا من خلال الجواهر وهي العملة الرسمية التي من خلالها يقوم اللاعب بشراء كل ما يحتاج له من أدوات وعناصر يحتاج لها في المعركة، بالإضافة إلى المكافآت والجوائز القيمة التي تجعل اللعبة أكثر متعة، فالجواهر يمكن من خلالها شراء أحدث الأسلحة والذخائر والشخصيات والأزياء وغيرها، وعملية الشحن يجب أن تتم من خلال موقع رسمي ومضمون تماماً حتى لا يتعرض حساب اللاعب للاحتيال والحظر، وهذا بمقابل مالي قليل ومناسب مع اللاعبين، ونوافيكم في هذا المقال كيفية شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي للشحن فتابعونا في السطور التالية.

خطوات شحن جواهر فري فاير 2024

بخطوات بسيطة يمكن شحن وتعبئة لعبة فري فاير بالجواهر العملة الرسمية فيها، وهذا من خلال الموقع الرسمي لشركة جارينا op2 game وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول المباشر على موقع op2 game.

اختيار البلد التابع لها.

تحديد اللغة التي ترغب الاستكمال من خلالها.

يتم تسجيل الدخول للموقع من خلال حساب فيس بوك أو البريد الإلكتروني أو رقم الهوية.

إدخال رقم المعرف الخاص اللاعب ID.

على الفور ستظهر باقات الشحن واختيار المناسب لك.

اختيار طريقة الدفع التي تتناسب معك.

الضغط على كلمة تأكيد الشحن.

يتم الدخول غلى حسابك في اللعبة للتأكد من وصول الجواهر.

أسعار باقات شحن الجواهر

عدد 100 جوهر + 10 جواهر هدية بسعر 90 جنيه.

عدد 210 جوهرة + 21 جوهرة بسعر 161 جنيه.

عدد 530 جوهرة + 53 جوهرة بسعر 170 جنيه.؟

عدد 1080 جوهرة + 108 جوهرة بسعر 741 جنيه.

عدد 2200 جوهرة + 220 جوهرة بسعر 1400 جنيه.