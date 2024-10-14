سجل الآن .. تعرف على شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 وطريقة التسجيل

منحة البطالة في الجزائر هي أحد برامج الدعم المهمة التي تهدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل في تحسين أوضاعهم المعيشية، لتحقيق هذا الهدف، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للتسجيل في المنحة والاستفادة من الدعم، حيث يتطلب التسجيل أيضاً إجراء تجديد لطلب التسجيل كل ستة أشهر، للتحقق من استمرار استحقاق المستفيد للدعم، فقد تم تطبيق هذا الشرط لضمان توجيه الدعم فقط للمستحقين، حيث تستبعد الوزارة من تحسنت ظروفه المعيشية خلال تلك الفترة، تابع الآن شروط التسجيل والخطوات اللازمة.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

فيما يلي أبرز شروط التسجيل في منحة البطالة لعام 2024:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً لجنسية دولة الجزائر.

يشترط الإقامة المستمرة والدائمة داخل حدود الدولة الجزائرية.

يجب على المتقدم إرفاق الوثائق التي تثبت أنه عاطل عن العمل.

ألا يكون المتقدم قد التحق بأي عمل في القطاعين العام أو الخاص.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي أصول أو عقارات أو أراضي أو سيارات أو مشاريع استثمارية ذات عوائد ربحية.

أن يتجاوز عمر المتقدم 19 عاماً، والحد الأقصى للتسجيل هو 49 عاماً.

خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024:

للتسجيل في منحة البطالة، يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية: