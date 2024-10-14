رسميا.. ظهور نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا 2024.. خطوات سهلة وطرق الاعتراض لضمان حقك

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا عن نتائج مفاضلة القبول الجامعي لعام 2024 رسميًا، مما يتيح للطلاب معرفة كلياتهم ومعاهدهم، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة باستخدام رقم الاكتتاب، هذا العام، تشمل المفاضلة عدة خيارات، مثل المفاضلة العامة والموازي، مع إمكانية تقديم اعتراضات على النتائج، تمتاز العملية بالشفافية، مما يساعد الطلاب على اتخاذ قراراتهم التعليمية بناءً على نتائجهم، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والاستعلام عن النتائج بخطوات سهلة نبينها في الفقرة التالية.

ما هي طريقة الاستعلام عن نتائج مفاضلة القبول الجامعي؟

للاستعلام عن نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي. الضغط على خيار “نتائج المفاضلة” من القائمة. إدخال رقم الاكتتاب والاسم. اختيار العام الدراسي (2024-2025). الضغط على زر “بحث” لعرض النتيجة.

يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تقديم اعتراض على نتائج مفاضلة القبول الجامعي

لتقديم اعتراض على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا (www.mohe.gov.sy). يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى حسابه باستخدام البيانات الشخصية الخاصة به. البحث عن قسم خاص بتقديم الاعتراضات أو الاستفسارات حول نتائج المفاضلة. تعبئة النموذج المتاح بالبيانات المطلوبة، مثل الاسم، رقم التسجيل، وأسباب الاعتراض. بعد التأكد من صحة المعلومات، الضغط على زر “إرسال” لتقديم الاعتراض.

يمكن للطالب متابعة حالة اعتراضه عبر الموقع أو من خلال التواصل مع الجهات المختصة في الوزارة، تأكد من تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة لضمان النظر فيه.