"وزارة المالية الجزائرية"... ميزانية ضخمة لرفع الأجور لجميع الموظفين أبرز مشروع قانون المالية في الجزائر 2025.. "هنيالهم"

نظرًا للحالة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها جميع البلاد وخاصة الجزائر قررت الحكومة الجزائرية رفع الأجور وذلك بالنسبة لجميع الموظفين العاملين القطاع الحكومي وحتى القطاعات الخاصة والمشتركة، وذلك كمساعدة منهم على مواكبة ظروف المعيشة والقدرة على رفع معدل الدخل الشهري لشراء مستلزمات الحياة الضرورية، وقد تم العمل بالفعل على بدء مشروع رفع الميزانية المائية وفي طريقة للتحقق، من خلال السطور القدمة سنقدم كافة التفاصيل بهذا الشأن.

نسبة ميزانية رفع الأجور للموظفين بالجزائر 2024

أكدت الحكومة الجزائرية على حقيقة خبر رفع ميزانية الأجور لجميع العاملين في الجزائر، كما أكدت عن وصول قيمة النفقة الشهرية أي نحو 16 الف دينار ويتم توزيعها بالتساوي على جميع المؤسسات المطابقة للوحة، حيث يحق لكل موظف في النهاية الحصول على زيادة مالية في راتبه تقدر بنسبة 9 بالمائة من إجمالي الراتب الخاص به .

وبالرغم من أقلية هذه النسبة إلا أنها تعتبر حل بديل خلال هذه الأيام ومن المتوقع زيادة النسبة خلال الفترة القادمة بهدف التحسين من مشروع قانون العمل وذلك بعد اعتماده في البداية.

أهداف رفع الأجور

أكدت الحكومة الجزائرية على أن الهدف الأول والأخير من رفع معدل الأجور هو تطبيق مجموعة من الأهداف التي تنصب في مصلحة المواطنين بالجزائر، أهمها ما يلي: