رسميا.. عودة قرض الزواج فرصة ذهبية للزواج! تمويل بمزايا رائعة من بنك التنمية

قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية هو تمويل مصمم لمساعدة الشباب في تحقيق حلم الزواج بسهولة ويسر، يتميز هذا القرض بزيادة سقف التمويل ليصل إلى 72 ألف ريال، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 4 سنوات، يتطلب التقديم على القرض شروطًا محددة مثل أن يكون الزواج للمرة الأولى وتقديم عقد نكاح رسمي، يتضمن القرض أيضًا مزايا مثل الإعفاء من السداد في حالة الوفاة وفقًا لشروط بوليصة التأمين، يعد هذا القرض خطوة مهمة نحو دعم الأسر وتيسير بدء حياة جديدة للمتزوجين، وإليكم باقي التفاصيل.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية السعودي

إليك الشروط الأساسية للتقديم على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يتجاوز 70 سنة. ينبغي ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال سعودي. يجب أن يكون الزواج للمرة الأولى، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة. يجب تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة، على ألا تتجاوز مدة تاريخ العقد عن سنتين ميلادية. يجب أن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة الخاص بالمتقدم. يجب ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة. يتم احتساب تاريخ عقد النكاح بالتاريخ الميلادي، واحتساب مدة العقد يبدأ من تاريخ تقديم الطلب.

مستندات التقديم على قرض الزواج

إليك المتطلبات اللازمة للتقديم على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية:

تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

توفير معلومات عن العنوان الوطني للمتقدم.

يجب إدخال رقم حساب الآيبان الخاص بالمتقدم.

يجب أن يكون رقم الجوال المسجل في منصة أبشر متوفرًا ومحدثًا.

تأكد من توفر هذه المتطلبات قبل التقديم لتسهيل عملية الحصول على القرض.