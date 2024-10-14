مهنتك بينهم.. تعرف على قائمة المهن المشمولة بإسقاط الكفالة وشروط العمل بها 1446-2024

نطلعكم على قائمة المهن المشمولة بإسقاط الكفالة وشروط العمل بها، حيث سعت الحكومة السعودية إلى تعزيز الكفاءات المهنية وجذب العمالة الوافدة، فقامت بإلغاء نظام الكفالة، هذا الإجراء يسمح للعامل الوافد بالانتقال بين الوظائف دون الحاجة لموافقة الكفيل عند انتهاء عقده، يُعتبر نظام الكفالة سببًا في استقدام عمالة غير مؤهلة، مما أثر سلبًا على إنتاجية العاملين، مع إلغاء النظام، زادت إنتاجية العمالة الوافدة المؤهلة، وسنتعرف في السطور القادمة على المهن التي يشملها إلغاء نظام الكفيل في عام 1446.

قائمة المهن المشمولة بإسقاط نظام الكفالة 1446

سنطلعكم الآن على قائمة المهن المشمولة بإسقاط الكفالة في مجموعة خاصة من المهن بالسعودية بالنسبة للعاملين من الخراج، وكانت قد ألغت الحكومة نظام الكفالة بهدف حماية حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، ويشمل هذا الإلغاء خمس مهن رئيسية:

العاملون في الحرف اليدوية والورش والمقاولات في المصانع. المهندسون بمختلف التخصصات مثل الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية. العاملون في القطاع الصحي، بما في ذلك المهن الطبية والتمريض. المديرون المتخصصون في مجالات المبيعات والحسابات. السكرتارية التنفيذية وكافة الوظائف الإدارية.

شروط العمل في المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل 1446

فبعد أن تعرفتم على القائمة الخاصة بالمهن المشمولة بإلغاء نظام الكفالة السعودية 1446، نطل عليكم الآن بشروط العمل في المهن المشمولة بالإلغاء، فلكي يتمكن العامل من العمل في المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل، يجب عليه استيفاء مجموعة من الشروط: