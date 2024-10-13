“النونو صار يحبي”.. تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 toyor eljannah baby لمتابعة اجمل اغاني الاطفال دون انقطاع

كل من لديه طفل صغير يبحث عن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 التي تعد واحدة من أشهر وأعرق قنوات الاطفال على الاقمار الصناعية المختلفة، حيث تقوم قناة طيور الجنة بيبي بعرض مجموعة من اغاني الاطفال التي تستخدم في أغلبها الرسوم المتحركة ذات الالوان الجذابة التي تخطف انظار الاطفال وبالتالي يكون سهل توصيل المعلومة لهم، كما أن القناة يوميا تحقق أعلى نسبة مشاهدة، واليكم طريقة تنزيل القناة وتثبيتها على الريسيفر بسهولة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

ويمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 بسهولة من خلال ادخال الاحداثيات الخاصة بها، وقد تمكنت قناة طيور الجنة بيبي من الفوز بدرع اليوتيوب الذهبي بعدما حققت نسبة مشاهدة قياسية بفضل المحتوى الحصري الفريد الذي يقدم على القناة ولا يعرض على أي قناة أخرى، فالقناة مملوكة لرجل الاعمال الاردني الشهير خالد مقداد الذي دائما يسعى لتطوير القناة وجعلها في صدارة قنوات الاطفال، واليكم التردد الجديد للقناة الأكثر مشاهدة:

-يجب الضبط على رقم التردد: 11274.

-القمر الصناعي: النايل سات.

-يجب الضبط على رقم معدل الترميز: 27500.

-معدل استقطاب: أفقي.

-يجب الضبط على رقم معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

أو:

-القمر الصناعي: عرب سات.

-يجب الضبط على رقم التردد: 11310.

-معدل الاستقطاب: عمودي.

-يجب الضبط على رقم معدل الترميز: 27500.

-يجب الضبط على رقم معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على جهاز الاستقبال

واليكم طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على الريسفير: