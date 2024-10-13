مطاردات القط والفأر.. تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لاجمل أفلام الكرتون

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024، تعتبر قناة كوكي واحدة من القنوات الرائدة في عالم الأطفال والتي يعشقها الكبار والصغار لما تقدمه القناة من محتواها متنوع من البرامج والمسلسلات الكرتونية التي تناسب الأطفال بجميع اعمارهم هذا فضلا عن الأغاني المميزة التي يتم من خلالها تعليم الصغار الأرقام والحروف اليوم سوف نتعرف معا في السطور القادمة على تردد قناة كوكي كيدز فتابعونا.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024

دائما ما تسعى القناة إلى محاولة الارتقاء بمحتواها الجهاز الذي تقدمه وأن يناسب هذا المحتوى الأطفال مع ضمان استمرار جودة الصوت والصورة لذلك تقوم القناه بتجديد وتغيير التردد بصوره مستمره وياتي تردد القناه على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11607.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة كوكي كيدز علي القمر الصناعي عرب سات

يتم إذاعة بث تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي عرب سات حتى تصل القناة إلى جميع الدول العربية ويتمكن الأطفال من مشاهدتها في كل مكان حيث يأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10160.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مزايا كوكي كيدز

بعد أن تمكنت قناة كوكي كيدز أن تصبح واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال فإن القناة أصبح لها الكثير من المزايا التي جعلتها تتفرد في عالم القنوات الفضائية للأطفال وهذه المزايا جاءت على النحو التالي: