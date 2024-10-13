“سجل الآن” رابط منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 بدولة الجزائر anem.dz والشروط الخاصة بالتقديم

في الفترة الأخيرة قدمت الحكومة الجزائرية بعض المبادرات المهمة جداً والتي تساعد على مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض، ومن بين تلك المبادرات منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، والتي من خلالها تحصل المرأة التي ليس لها دخل ثابت ولا عمل على راتب شهري يساعدها في تلبية كافة الاحتياجات التي تحتاج لها الأسر في الظروف الصعبة التي تسيطر عليها البلاد، ويتم التسجيل في تلك المنحة بعد التأكد من الشروط التي حددتها الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر، ولذلك إليكم كيفية التسجيل في المنحة والتفاصيل التي تتعلق بها.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

عملت الحكومة الجزائرية على تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لسد احتياجاتهم الخاصة، ومن ضمن تلك الخدمات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي من خلالها تحصل السيدات على راتب شهري قيمته 8000 دينار جزائري، والتسجيل في المنحة يأتي على النحو التالي:

قم بالدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية.

الضغط على أيقونة منحة البطالة من قسم الخدمات.

يتم تحديد الحالة الاجتماعية للمرأة الراغبة التسجيل في المنحة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من الموقع والتأكد من صحتها.

تحديد الولاية التي تنتمي لها المتقدمة.

إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

الشروط الخاصة للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

لابد من توافر الشروط مع الراغبة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 وهذا حتى تتمكن من الحصول على المنحة، وتلك الشروط كالتالي: