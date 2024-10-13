“ماما جابت بيبي” استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة HD

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات، يهتم عدد كبير من الأمهات والآباء بمعرفة أحدث تردد للقناة بعد تحديث ترددها مؤخراً، فالقناة تميزت عن غيرها من القنوات بمحتواها الشيق والممتع والهادف، فهي تقدم مجموعة من الأغاني المحبوبة لدى الأطفال الصغار، وهذا كان له الفضل في الوصول للمكانة التي تحتلها حالياً، فالقناة تقدم باقة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تتناسب مع العادات والتقاليد في المجتمع العربي، وسوف نتعرف معاً الآن عن تفاصيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة الفضائية للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة من قنوات الأطفال التي لاقت قبولاً واستحسنا لدى الأطفال وأولياء الأمور في المنطقة العربية كلها، فالقناة تقدم محتوى هادف يساعد بشكل كبير في غرس القيم الأخلاقية واكتشاف المواهب المكنونة لدى الصغار، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على الأقمار الصناعية المختلفة وهي كالتالي:

التردد الأول لقناة طيور الجنة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد الثاني لقناة طيور الجنة

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة على جهازك

بعد أن قدمنا لكم تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة نوافيكم الآن كيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم وهذا لضمان الاستمتاع بكل تقدمه القناة، وتتمثل الخطوات في التالي: