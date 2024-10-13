هــسه اسماء المقبولين في قرعة الف درجة وظيفية | اسماء المقبولين على 13 الف درجة وظيفية البصرة خــلال موقع الديوان basra.gov.iq

اسماء المقبولين في قرعة الف درجة وظيفية حيث تسعى حكومة البصرة، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، إلى توفير فرص عمل لمواطني المحافظة من خلال تنظيم قرعة لتوزيع 13 ألف درجة وظيفية على مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة التنمية المحلية التي تهدف إلى تقليل نسبة البطالة، تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتلبية احتياجات الشباب العراقي من فرص العمل.

اسماء المقبولين في قرعة الف درجة وظيفية

للقبول في قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية في البصرة، عادة ما يتم تحديد متطلبات القبول وفقا للجهة المختصة بتنظيم الوظائف مثل وزارة العمل أو الدوائر المحلية في المحافظة) فيما يلي المتطلبات التي قد تكون مطلوبة للتقديم:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم من سكان محافظة البصرة أو أن يكون لديه إقامة ثابتة فيها.

أن يكون المتقدم بين 18 و45 سنة أو حسب شروط الوظيفة.

يشترط أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل، ويجب تقديم إثبات البطالة من الجهات المختصة

يطلب من المتقدمين التسجيل في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

في بعض الحالات، قد يتم استبعاد الأشخاص الذين استفادوا سابقاً من برامج توظيف حكومية.

الوثائق الرسمية

يجب على المتقدمين تقديم وثائق رسمية تشمل:

البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية. بطاقة السكن أو إثبات الإقامة. شهادة التخرج. الرقم الوظيفي إذا كان متاحا.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في قرعة الف درجة وظيفية البصرة 2024

للاستعلام عناسماء المقبولين في قرعة الف درجة وظيفية البصرة لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي

ابحث عن قسم خاص بإعلانات الوظائف أو نتائج قرعة الدرجات الوظيفية

قد يطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية أو الرقم الوظيفي للتأكد من هويتك.

بمجرد إدخال المعلومات المطلوبة، ستظهر لك قائمة الأسماء المقبولة أو رسالة تفيد بقبول طلبك أو عدمه.

في حال عدم القدرة على الوصول إلى النتائج عبر الإنترنت، يمكنك التواصل مع ديوان محافظة البصرة أو الوزارة المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الأسماء المقبولة.