استقبل الآن تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 Amou Yazid لمتابعة افلام الكرتون الممتعة واغاني الاطفال طول اليوم

يبحث الالاف من الاباء والامهات عن تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 التي تعد واحدة من أشهر قنوات الاطفال على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعد قناة عمو يزيد أحد القنوات التي تعمل على تسلية الاطفال على مدار اليوم دون دفع أي رسوم، وذلك من خلال عرض مجموعة من اجمل افلام ومسلسلات الكرتون التي تحظى بشعبية كبيرة، وكذلك الاغاني التي تسعى لتعليم طفلك الكثير من العادات والتقاليد الحميدة، واليكم طريقة ضبط واستقبال القناة على جهاز الريسيفير.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024

يمكنك ضبط واستقبال تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 في دقيقة على جهاز الريسيفر الخاص بك، وبذلك سيستمتع اطفالك بمتابعة افلام الكرتون التي تعرض بشكل متواصل على شاشة القناة ودون انقطاع مثل كرتون:”توم وجيري، كابتن ماجد، الجميلة والوحش، سبونج بوب، طرازان،….”، علاوة على عرض باقة متنوعة من اجمل اغاني واناشيد الاطفال التي تحمل الكثير من المعلومات في شتى المجالات، واليكم اجدد تردد لتلك القناة:

التردد الأول على النايل سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد الثاني على النايل سات

التردد: 10921.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات استقبال تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024

والآن مع خطوات استقبال وتنزيل تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 على جهاز الريسيفر من خلال خطوات بسيطة يتم تنفيذها في دقائق معدودة: