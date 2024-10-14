تعــرف على تفاصيل قرار تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024 وفقا لما أعلنته وزارة المالية + طريقة الاستعلام عن الراتب

يبحث عدد كبير من النساء في الجزائر عن قرار تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية في بيان رسمي لها عن تعديلات جديدة تتعلق بسن التقاعد للنساء، فقد كان سن التقاعد للنساء سابقا هو نفسه للرجال، حيث يتم التقاعد عند بلوغ سن الستين، ومع هذه التعديلات الجديدة تم تغيير هذا السن، وفي هذا المقال سنعرض لكم السن الجديد للتقاعد والشروط المطلوبة، فتابعوا معنا.

تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر، ويهدف هذا التعديل الى تحسين ظروف المتقاعدين، حيث يوفر القرار حوافز مالية للمرأة عند التقاعد وفق شروط وضوابط تضمن استلام المبلغ الشهري بانتظام، ويعتمد راتب التقاعد على الدرجة الوظيفية، وهذا يعني أنه ليس ثابتا للجميع، وقد جاءت التعديلات على النحو التالي:

تم تحديد سن التقاعد للنساء عند 55 عام مع توافر شروط وضوابط معينة.

تم تقليص سن التقاعد إلى 50 عاما للموظفات العاملات في وظائف شاقة أو في مناطق نائية.

يشترط أن تكون مدة الخدمة 20 عاما على الأقل.

يتطلب القانون أيضا إكمال خدمة لا تقل عن 32 عام في نفس المؤسسة ودفع رسوم التأمين المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن الرواتب في الجزائر

الاستعلام عن الرواتب والمعاشات أمر مهم لضمان استلام مستحقات المتقاعدين في الموعد المحدد، وتتضمن خطوات الاستعلام ما يلي: