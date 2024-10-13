“مواجهات في البرية” استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 بعد أخر تعديــل لها من الادارة National Geographic

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة وثائقية عالمية مشهورة تعرض برامج تتناول موضوعات تتعلق بالطبيعة، الحياة البرية، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، والتاريخ، القناة متاحة بلغات متعددة وتعرض محتوى تعليميا ومثيرا للاهتمام لمحبي استكشاف العالم من حولهم، كما أن محتوى القناة يتميز بالجودة العالية سواء كان بصريا أو من حيث المضمون، مما يجعلها خيارا ممتازا للباحثين عن المعرفة والترفيه.

مميزات قناة National Geographic 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تتميز بالعديد من الصفات التي جعلتها واحدة من أبرز القنوات الوثائقية في العالم، إليك أبرز مميزاتها:

تقدم برامج تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الطبيعة، الحياة البرية، الفضاء، العلوم، التاريخ، الثقافة، والسفر، مما يوفر للمشاهدين فرصة تعلم واكتشاف معلومات جديدة بطريقة ممتعة. تتميز القناة بجودة تصوير استثنائية، حيث تستخدم أحدث التقنيات في تصوير مشاهد الطبيعة والحياة البرية، مما يجعل المشاهدين يشعرون وكأنهم يعيشون التجربة بأنفسهم. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تناسب مختلف الاهتمامات، مثل: البرامج العلمية والحياة البرية والتاريخ والحضارات تنتج محتوى عالمي يتم بثه بلغات متعددة حول العالم، ما يتيح للجمهور من ثقافات مختلفة متابعة القناة والاستفادة منها. كما ان القناة معروفة بمصداقيتها، حيث تعتمد على أبحاث علمية ومصادر موثوقة في تقديم المعلومات، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا للمشاهدين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قدم مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية مثل استكشاف الطبيعة، أسرار الكون، الحياة البرية، الكوارث الطبيعية، والتكنولوجيا الحديثة، لذا تجد عمليات البحث كبيرة حولها.

لذا فان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بعض الأقمار الصناعية:

نايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

عرب سات: