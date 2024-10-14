الــوزارة : كــل جديــد سكنات عدل 3 موعد المرحلة الثانية + ميعاد اعلان اسماء المقبولين في المرحلة الأولي المتوقع

جديد سكنات عدل 3، تنتشر في الوقت الراهن على منصات التواصل الاجتماعي الكثير من الشائعات المغرضة والمتناقضة حول منصة عدل خصوصا فيما يخص استبعاد المكتتبين، ينتظر العديد من المواطنين فتح باب التسجيل مرة أخرى للحصول على سكن بالبرنامج ومن خلال التقرير التالي سنوضح هل فتح التسجيل أم لا إلى جانب كافة التفاصيل.

جديد سكنات عدل 3

حسب معلومات من مصادر موثوقة فإن الحكومة بصدد تطبيق تخفيض بنسبة 10% للمستفيدين من برنامج التسكين بالبيع بالإيجار عدل 3، الهدف من هذا القرار هو تشجيع المستفيدين على سداد المبالغ المتبقية دفعة واحدة من خلال إسقاط أعباء الفوائد البنكية، كالتالي:

هذا التخفيض يشمل الأشخاص الذين سددوا 39% من قيمة السكن ويرغبون في دفع المبلغ المتبقي دفعة واحدة قبل الموعد المحدد.

سيتم احتساب التخفيض على المبلغ المتبقي للإيجار الذي يجب دفعه دفعة واحدة، كما ستتحمل الخزينة العامة الفوائد خلال فترة التأجيل.

وسينخفض معدل الفائدة على القروض من البنوك الحكومية بنسبة 100%.

ويهدف هذا المشروع إلى تخفيض 135 ألف مسكن في إطار عدل 3.

في إطار كل ما هو جديد يسعى بعض مديري الفروع الولائية للإعلان عن تفعيل الرقم التسلسلي، وهو خطوة إيجابية تساعد في تسهيل معالجة الطلبات وفقا للأقدمية.

متى يتم فتح تسجيلات عدل 3

لا صحة للشائعات المتداولة حول فتح باب التسجيل في عدل 3، حيث أوضحت مصادر رسمية أن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة، فبعد البحث والتدقيق تبين أن كل الادعاءات بخصوص مواعيد التسجيل لا تستند إلى أي بيانات رسمية، لذا ينصح الجميع بالاعتماد على المصادر المعتمدة، مثل موقع وزارة السكن أو الوكالة الرسمية لعدل، للحصول على المعلومات الدقيقة.

موعد اعلان نتائج المرحلة الأولي

لم يتم الكشف بشكل رسمي بعد عن موعد اعلان نتائج سكنات عدل 3 المرحلة الثانية، ولكن من المرجح له ان يتم الكشف عن اسماء المقبولين في الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الجاري، وذلك من خلال وكالة عدل الموسع الرسمي لها فقط.