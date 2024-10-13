حدث الآن تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 بإشارة قوية على النايل سات “اضبطها ومتع صغارك”

يتزايد البحث حالياً عبر محركات السؤال عن تردد قناة عمو يزيد 2024، حيث أنها واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة في العالم العربي، حيث أنها من قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي خاص بالأطفال، وهذا يتنوع بين الأناشيد والرسوم المتحركة التي لها دور كبير في تنمية مهارات الطفل وتحفيز السلوك الإيجابي، كما أنها تعمل على غرس القيم والمبادئ والسلوكيات الإيجابية داخل الطفل من خلال الأناشيد والرسوم المتحركة، ويرغب الكثيرون معرفة أحدث تردد للقناة عبر النايل سات بعد تعرض البث الخاص بها لعطل مفاجئ، وعليه نقدم لكم في هذه السطور التالية تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024.

تردد قناة عمو يزيد 2024

قناة عمو يزيد من القنوات الفضائية الرائعة المتخصصة للأطفال، وهي قناة جزائرية والتي تسعى دائما لتقديم سلسلة متنوعة من البرامج وغيرها من الأفلام الكرتونية الشيقة، و القناة تتوفر على القمر الصناعي نايل سات والتردد جاء كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ثبيت تردد قناة عمو يزيد 2024 على جهاز التلفاز

بخطوات بسيطة جداً يتم تثبيت التردد الخاص بقناة عمو يزيد الجديد 2024 والتي تتمثل في التالي:

أولى الخطوات هي الدخول على قائمة الإعدادات على جهازك من خلال الريموت كنترول.

تحديد أيقونة التركيب اليدوي.

تحديد القمر الصناعي النايل سات.

إدخال بيانات التردد من معدل الترميز ومعامل التصحيح والاستقطاب والتردد.

الضغط على كلمة بحث.

في النهاية سيتم ظهور القناة بعد البحث ثم يتم الضغط على كلمة حفظ.

مميزات قناة عمو يزيد

تتميز قناة عمو يزيد ببعض المميزات التي جعلتها في مقدمة قنوات الأطفال العربية، وتلك المميزات كالتالي: