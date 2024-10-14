طلع البدر علينا.. تردد قناة طيور الجنة بيبي على قمر النايل سات والعرب سات أناشيد لأطفالك 2024

تردد قناة طيور الجنة بيبي على قمر النايل سات والعرب سات، ثبتها الآن بسهولة وأحصل على أناشيد وأغاني مسلية لأطفالك، تميزت قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة من الأغاني المحبوبة لدى الأطفال، مما جعلها واحدة من أشهر القنوات المفضلة لديهم، تقدم القناة برامج تعليمية وترفيهية تتناسب مع تقاليد وعادات المجتمع، مما يدفع العديد من الآباء والأمهات للبحث عن ترددها على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل التردد وكيفية تنزيل القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على قمر النايل سات والعرب سات

ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على قمر النايل سات والعرب سات، حيث أن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات يتضمن المعلومات التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11274

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة القناة: HD

تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات

أما على العرب سات، فتفاصيل التردد هي:

اسم القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11310

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة القناة: HD

تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهازك

سقنا لكم فيما سبق ترددات قناة طيور الجنة بيبي، نقف الآن بكم عند خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال، لتنزيل قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بُعد. اختيار “التركيب” ثم الضغط على “OK”. الدخول إلى قائمة الترددات والضغط على “OK”. إدخال بيانات التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز، مع تحديد القمر الصناعي. الضغط على زر “البحث”، ثم عند ظهور القنوات، اضغط على “حفظ”.

بهذه الخطوات، ستتمكنون من الاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة الرائع.

أغاني قناة طيور الجنة بيبي

فبعد أن توصلتم معنا إلى تردد قناتكم المفضلة طيور الجنة بيبي وطريقة تثبيتها على جهازك الإستقبال بسهولة، نصل الأن إلى أغاني قناة طيور الجنة بيبي، حيث تتمتع قناة طيور الجنة بيبي بعدد من الأغاني المميزة والتي نذكرها لكم فيما يلي: