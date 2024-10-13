“وزارة الداخلية تُعلن” رابط التسجيل في قرعة الحج المجانية الجزائر 2025 والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة الداخلية الجزائرية، رابط التسجيل في قرعة الحج المجانية، التي تستقطب العديد من المواطنين الذين لم يُحالفهم النصيب في التقديم بالقرعة مسبقًا، ناهيك عن أن التسجيل في القرعة يكون عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً على كافة المواطنين في إتمام عملية التقديم، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في قرعة الحج المجانية

وأكدت وزارة الداخلية، أن التسجيل في قرعة الحج المجانية بدأ من يوم 3 أكتوبر 2024 ويستمر التقديم في القرعة حتى يوم الأحد 27 من شهر أكتوبر، وذلك بإتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الأتي:-

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر الإنترنت.

مع إنشاء حساب عبر الموقع.

بحيث تتنقل إلى الصفحة التالية لخدمات الوزارة.

تحديد “قرعة الحج المجانية 2025”.

ملء استمارة طلب الالتحاق بقرعة الحج المجانية.

تحديد الولاية المقيم بها المواطن.

رفع المستندات المعنية بطلب القبول في القرعة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في قرعة الحج المجانية 2025؟

وحددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط المعنية بطلب القبول في قرعة الحج المجناية داخل دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-