ظـهرت الانــ نتائج المفاضلة سوريا 2024 hmohe.gov.sy موقع وزارة التعليم العالي حسب الاســم| تــم اعلان النتائج

تم إصدار نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي في سوريا لعام 2024، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التعليم العالي السورية، أو من خلال تطبيق المفاضلة المخصص، تتيح النتائج للطلاب معرفة القبول في الجامعات السورية الحكومية والخاصة بناء على الدرجات التي حصلوا عليها في الشهادة الثانوية.

نتائج المفاضلة سوريا 2024

زيارة موقع وزارة التعليم العالي السورية عبر الرابط mohe.gov.sy.

الدخول إلى قسم “نتائج المفاضلة” من الصفحة الرئيسية.

اختيار نوع المفاضلة (علمي أو أدبي).

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الاكتتاب.

تحديد العام الدراسي وهو 2024-2025.

النقر على خانة البحث والانتظار لعرض النتيجة.

كما يمكنك تنزيل تطبيق المفاضلة على هاتفك المحمول والاستعلام عن النتائج بشكل مباشر من التطبيق​

ما تطبيق المفاضلة لعرض النتائج

يمكنك استخدام تطبيق المفاضلة لعرض نتائج المفاضلة العامة في سوريا لعام 2024-2025 بطريقة سهلة وسريعة، حيث يتيح لك التطبيق الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات الحكومية والخاصة، لتنزيل التطبيق والاستفادة منه، اتبع هذه الخطوات: