حج مبرور .. خطوات الاستعلام عن لائحة المقبولين قرعة الحج العراق 2025 عبر الهيئة العليا للحج والعمرة

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق لائحة المقبولين قرعة الحج العراق 2025 وذلك بعد أسابيع من إيقاف التسجيل الرسمي عبر الهيئة العليا للحج والعمرة، حيث تفتح الهيئة أبوابها سنويا لقبول ما يقارب 40 ألف طلب أداء فريضة الحج من قبل الغير مقتدرين ماديا من أبناء الدولة والحاصلين على جنسيتها وفقا لشروط محددة للقبول، وذلك في إطار تقديم التسهيلات ومد يد العون لمن يحلم بأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

الاستعلام عن لائحة المقبولين قرعة الحج العراق 2025

فيما يلي نوضح الخطوات الالكترونية التي من خلالها تتم عملية الاستعلام عن لائحة المقبولين لأداء مناسك الحج لعام 1446-2025، حيث يتم التنسيق بين الهيئة العليا للحج والعمرة وبين شركات الرحلات والطيران لتقديم لكافة سبل الراحة للحجيج، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة العراق. النقر على خيار تسجيل الدخول. كتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية التي تم التسجيل بها. النقر على زر استعلام نتائج المقبولين قرعة الحج. تحديد العام 2025. النقر على زر استعلام. بعد دقائق معدودة تظهر النتائج ويمكنك البحث عن اسمك ضمن المقبولين. في حال القبول يتم التوجه لفرع الهيئة العليا للحج والعمرة الأقرب جغرافيا حتى يتم تقديم الأوراق واستكمال الإجراءات.

نسب توزيع المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

تجري هيئة الحج والعمرة مراجعة لكافة الطلبات المقدمة للحصول على القبول في قرعة الحج للعام الجاري، علما بأن القبول يتم وفقا لمعايير معينة حيث يتم منح نسبة 60% من المقبولين لمن تجاوز عمرو سن الخمسين عام، ونسبة 30% لمن يتراوح عمره بين ثلاثين عام و تسعة وأربعين عام، بينما النسبة المتبقية وهي 10% فيتم منحها لمن يتراوح عمره بين سن الثامنة عشرة عام وتسعة وعشرين عام.