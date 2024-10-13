مــوقع وزارة التعليم العالي لـ نتائج المفاضلة سوريا 2024 mohe.gov.sy القسم العلمي والأدبي حسب الاسم “ظهـرت اليوم”

نتائج المفاضلة سوريا 2024، فبعد صدور نتائج الثانوية العامة أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا عن فتح باب المفاضلة، بعد اختيار الرغبات والتخصصات الجامعية التي يرغب بدراستها، ويتم توزيع الطلاب على الجامعات والكليات وفقا لدرجاتهم وأيضا بناء على عدد الأماكن المتاحة في كل تخصص، من خلال هذا التقرير سنوضح موعد إعلان النتائج للطلاب وكيفية استخراج النتائج.

نتائج المفاضلة سوريا 2024

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نشر نتائج المفاضلة سوريا 2024 القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد على موقعها الإلكتروني الرسمي، سيتم توفير النتائج في شكل ملفات PDF تحتوي على أسماء الطلاب المقبولين والمعدلات المطلوبة لكل تخصص في الجامعات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو ضمن نظام الموازي.

يمكن للطلاب البدء بالاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد، 13 أكتوبر، تشمل هذه المفاضلة الجامعات الكبرى مثل دمشق وحلب وتشرين وطرطوس، حيث تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في التخصصات الرئيسية مثل الطب والهندسة.

موقع القبول الجامعي للكليات العلمي والأدبي 2024 2025

يستطيع الطلاب الاطلاع على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوفر الموقع الوصول للنتيجة سريعا من خلال اتباع الخطوات التالية: