الوكالة الوطنية للتشغيل توضح.. حقيقة زيادة 8000 دينار جزائري لمنحة المرأة الماكثة في البيت

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن إتاحة الفرصة للمواطنات الجزائريات المتزوجات الماكثات في البيت للتقديم على منحة البطالة لعام 2024، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرار ومع ذلك فإن الحصول على هذه المنحة يخضع لعدد من الشروط والضوابط التي سوف نقدمها لكم في هذا المقال، كما سنوضح لكم خبر زيادة 8000 دينار جزائري لمنحة المرأة الماكثة.

حقيقة زيادة 8000 دينار جزائري لمنحة المرأة الماكثة

في الفترة الأخيرة، تداولت شائعات حول زيادة قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت من 800 دينار إلى 8000 دينار جزائري، إلا أن الوكالة الوطنية للتشغيل أوضحت أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولم يتم الإعلان عن أي زيادة في قيمة المنحة وبالتالي، تبقى وتظل المنحة كما هي دون تغيير حتى إشعار آخر من قبل و الوكالة الوطنية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

للاستفادة من منحة المرأة الماكثة والحصول على راتب شهري، يجب على المرأة الماكثة في البيت اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بـ وكالة العمل الوطنية. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق. من القائمة المتاحة، يتم اختيار خيار منحة المرأة الماكثة في البيت. تحديد الولاية التي تقيم فيها المتقدمة. تعبئة نموذج التقديم بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. تقديم المستندات اللازمة المطلوبة من قبل الوكالة. بعد استكمال البيانات والمستندات، يتم تقديم الطلب إلكترونيًا.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

للاستفادة من هذه المنحة، يتوجب على المتقدمة التحقق من استيفاء الشروط التالية: