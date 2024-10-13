وزارة المالية تُعلن بيان عاجل بشأن تعيين 150 ألف متعاقد جديد برواتب خيالية

أعلنت اللجنة المالية النيابية، في بيان لها اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أكتوبر 2024، عن مجموعة من القرارات الهامة من أبرزها تأمين مواد السلة الغذائية، وكذلك استكمال وزارة المالية إلى متطلبات تطبيق الموازنة الخاصة بتعيين نحو 150 ألف عقد لجميع الكوادر البشرية في محافظات العراق، وكان ذلك بحضور وزيرة المالية، طيف سامي، حتى أن اللجنة ناقشت كذلك الوضع المالي في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوتر الأمني التي تمر به المنطقة.

بحث تأمين الغذاء والتخصيصات المالية

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أنه تم التباحث حول ما يتعلق بتأمين الغذاء والدواء وكذلك المستلزمات الأساسية للحياة، بما توفر حياة معيشية للمواطنين بشكل ملائم، ناهيك عن الموازنة العامة وتأمين التخصيصات المالية لكافة المحافظات ببنود الموازن على غرار عام 2023 وكذلك كوازنة العام الجاري، مشيرًا إلى أن الاجتماع توسع كذلك في مناقشة مجموعة من الأمور الهامة التي تدور حول تأمين البطاقة التموينية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبحث التخصيصات المالية وتمويل صناديق الإنفاق، وغير ذلك من القضايا المالية التي تحافظ بها على سير الحالة الاقتصادية داخل البلاد.

تعيين 150 ألف متعاقد

وأضاف العطواني، أن مع كم المناقشات التي تتم بين مختلف الجهات، فلابد على جميع المواطنين الاطمئنان حول تأمين متطلبات البطاقة التموينية، وكذلك التخصيصات المالية، مشيرًا إلى أنه داعي للقلق حول هذه الملفات التي تهم المواطنين، موضحًا أن العمل جار في الوقت الحالي كذلك باستكمال المتطلبات الخاصة بتعيين نحو 150 ألف متعاقد عقب انتهاء وزارة المالية من الموازنة المالية.