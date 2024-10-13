اعــرف مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 كما أقرته الوكالة الوطنية للتشغيل + أهم الشروط المطلوبة للتسجيل عبر anem.dz

أوضحت الحكومة الجزائرية مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت، حيث تعتبر هذه المنحة أحد أهم المبادرات الرائعة التي تسعى من خلالها الحكومة على رفع الكفاءة المعيشية للاسر الفقيرة حيث انهم من خلالها يتم الحصول على راتب بصوره شهريه مما يعمل على تلبية الاحتياجات نظرا للظروف المعيشية الصعبة والغلاء كما قامت الحكومة بتوضيح أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المرأة المتقدمة للحصول على المنحة.

مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت

تقوم الحكومة الجزائرية بتقديم مبلغ مالي للمرأة الماكثة في المنزل من أجل مساعدتها حيث انها لا يوجد لديها أي مصدر للدخل الشهري وقد اعلنت الحكومة ان المبلغ المستحق كما يلي:

يتم صرف مبلغ 800 دينار جزائري.

تشرف الوكالة الوطنية للتشغيل على هذه المنحة كما تقوم بضبط الشروط للحصول على النساء المستحقات والاجدر بذلك.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة

يمكن للمرأة الماكثة في المنزل ان تقوم بالتقديم على هذه المنحة من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وقد جاءت هذه الخطوات في التسجيل على النحو التالي: