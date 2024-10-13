تحديث واتساب الجديد الأخـــضـر الأصلي app بمميــزات أذهلت الجميع.. اكتشف أبرز المفاجآت واعرفها قبل كل أصحابك

قام تطبيق واتساب بالكشف عن آخر تحديث واتساب الجديد، وهو عبارة عن الحالة التي يمكن للمستخدمين أن يقوموا بوضعها من خلال إشارات تخصهم للتعبير عن حالتهم ويعتبر هذا التحديث مقارب لتحديث الاستورى الخاص بمنصة انستقرام وسوف تكون هذه الاشاره عباره عن ارسال اشعار الى الشخص المستخدم الذي قد تم ذكره دون أن يتم اظهار الاسم على الحالة بالإضافة إلى التمكين من مشاهدة جميع القصص كما يمكن لهؤلاء المستخدمين ان يتم الاشارة اليها واعادة المشاركة للستوري في حاله الرغبه في ذلك.

أهم مميزات تحديث واتساب الجديد

صرح تطبيق واتس اب عن اخر تحديث له وقد جاء على النحو التالي:

الميزة الجديدة التي يتم اطلاقها هي عبارة عن الإعجاب بالحالات حيث يمكن للأشخاص المستخدمة لهذا الاصدار العادي على هواتفهما المحمولة أن يقوموا بالنقر على زر الإعجاب لحاله الاصدقاء عن طريق الضغط على خانة القلب الأخضر الذي يوجد في اسفل الحالات.

يعتبر هذا الزر خاص بعملية الاعجاب على الحالات حيث أنه لا يحتاج ان يتم الدخول على الاعدادات وضبطها لذلك فانه يتم السماح لكافة جهات الاتصال ان يتم استقبال عدد كبير من الاعجابات على الحالة.

يمكن أيضا رؤية جميع الاشخاص الذين قد قاموا بمشاركة الاعجاب عبر قائمة المشاهدين.

أحدث تجربة في تطبيق واتساب

قد أصدرت شركة واتساب مؤخرا ميزة جديدة يتم مزامنتها مع جهات الاتصال وسوف يتم من خلال ذلك تحسين حاله الخصوصية في التطبيق مصطفى يتم العمل بهذه الميزة عن طريق تغيير الحفظ لجهات الاتصال وادارة الحسابات الخاصة بالمستخدمين ويأتي ذلك وفقا لما قد تم الإعلان عنه من خلال بعض المواقع ومن المتوقع ان يتم اتاحة هذه الميزة على كافة الهواتف خلال وقت قريب.