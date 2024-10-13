هسـة تحميل pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

تزداد معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في الساعات الحالية بسبب رغبة ملايين المواطنين في العراق في التعرف على المستحقين للوجبة القادمة من هذا البرنامج، حيث يستفيد من هذه المساعدات المواطنون أصحاب الدخل المنخفض والمحدود، وذلك من أجل مساعدتهم في تخفيف التكلفة الاقتصادية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وفي السطور التالية نعرفكم على رابط الاستعلام عن الوجبة الأخيرة، كما نوضح الشروط اللازم توافرها لاستحقاق هذه الرعاية.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024
يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، وهي منصة رسمية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويتم الاستعلام من خلالها باتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر الإنترنت.
- يجب اختيار خيار قسم الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية والضغط عليه.
- يجب إدخال جميع البيانات الشخصية اللازمة بشكل صحيح، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المستعلم.
- بعد ذلك، يتم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.
- ومن ثم يتم تحديد رقم الوجبة.
- يجب الضغط على زر الاستعلام ليتم عرض النتيجة.
- ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بطلبك المقدم، سواء كنت مقبولاً أم لا.
شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية شروطًا يجب أن تتوافر في المواطنين حتى يتم قبولهم ضمن الاسماء الأخيرة للرعاية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون صاحب الطلب عراقي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى المحافظات العراقية.
- يجب أن يتجاوز عمر الرجال 18 سنة وألا يتجاوز 60 سنة.
- بالنسبة للسيدات، يجب أن تتجاوز أعمارهن 15 سنة وألا تتجاوز 55 سنة.
- يجب ألا يكون لدى المواطن المتقدم أي سجلات إجرامية أو جنائية.
- يجب أن يكون المتقدم غير مستفيد من أي دعم حكومي آخر.
- الا يكون ممتلك أي أصول قيمتها المالية مرتفعة.
- يجب أن يظل الراتب الشهري في نطاق الحدود المسموحة.