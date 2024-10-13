أوعى حد يضحك عليك.. طرق صحيحة للإبلاغ عن قراءة عداد الكهرباء عن شهر أكتوبر 2024

يرغب مشتركو شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في قراءة عداد الكهرباء بشكل واضح وصحيح، حيث إن ذلك يستدعي الدقة في القراءة وتسجيل العدادات بشكل واضح وصحيح إلكترونيًا، لمعرفة قيمة الاستهلاك عن شهر أكتوبر 2024، بالإضافة إلى أن ذلك يكون دون الوقوع في أي أخطاء من الكادر البشري، وعليه سنكشف لكم أبرز هذه الطرق الفعالة والصحيحة لقراءة العداد الكهربائي في السطور التالية.

طرق قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا

قامت الشركة القابضة للكهرباء، ببث منشور عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” يتضمن عدد من الآليات التي تمكن المشتركين في قراءة العدادات التقليدية في كافة فروع شبكات شركات توزيع الكهرباء، ويكون ذلك عن شهر أكتوبر الجاري 2024، بحيث يكون بداية من يوم 1 إلى يوم 15 من شهر أكتوبر 2024.

طرق قراءة عدادات الكهرباء لشهر أكتوبر 2024

وعن الطرق الواجب اتباعها لكي يتم قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشكل واضح وصحيح، فهي كما يلي:-

الطريقة الأولى وتتمثل في تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

أو إمكانية تحميل تطبيق قارئ قامت بإطلاق الشركة بها شعاع معني عن التسجيل أوتوماتيكي لقراءة عدادات الكهرباء.

الطريقة الثالثة والأمنة وهي التواصل مع الخط الساخن للوزارة “121” والإبلاغ بالقراءة الخاصة بعداد الكهرباء بشكل واضح وصحيح.

كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر أكتوبر 2024

وهناك مجموعة من الخطوات الهامة التي تمكن المشترك في كافة فروع الشركات المعنية بتوزيع الكهرباء، لكي تتمكن من تسجيل قراءة العداد، وذلك بإتباع الأتي:-