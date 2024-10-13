ثبت الآن ترد قناة توم وجيري 2024 Tom and Jerry على نايل سات وعرب سات “متعة ومرح طوال اليوم”

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في الوطن العربي ومصر، حيث تقدم القناة عبر شاشتها محتوى متنوع كل ما يسعد الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وبذلك استطاعت لأن تجذب أكبر عدد من المشاهدين لها نظراً لمحتواها الهادف والمفيد، حيث تقدم على مدار اليوم باقة من برامج الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية المتعة والتي يحبها الجميع كباراً وصغاراً، وأهم ما تتميز به القناة محتواها المتوفر على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ومجاني لا يحتاج لاشتراك مغيرها من القنوات، وعبر هذه السطور التالية سوف نوافيكم أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

سنتعرف معاً الآن على تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات بأعلى جودة وهو كالتالي:

تردد القناة هو: 12349.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري عرب سات 2024

يمكن أيضاً استقبال القناة الاولى للأطفال توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات بالبيانات التالية:

تردد القناة هو: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة توم وجيري

يمكنكم توفير المتعة والاستمتاع بمحتوى قناة توم وجيري من خلال اتباع الخطوات التالية لضبط القناة هي:

الضغط على أيقونة الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار إضافة قناة جديدة أو التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي التي ترغب في استقبال القناة عليه.

إضافة كافة البيانات الخاصة بتردد القناة الجديد.

النقر على كلمة بحث.

الانتظار حتى ينتهي البحث وتظهر القناة ثم قم بالضغط على حفظ.

أهم أفلام الكرتون المعروضة على قناة توم وجيري

تشتهر قناة توم وجيري بعرضها باقة رائعة من أفلام الكرتون المتميزة والشهيرة ومنها: