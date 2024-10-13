موعد مستر أولمبيا 2024 وأهم الفئات المشاركة في البطولة

يرغب الكثيرون من عشاق رياضة كمال الأجسام حول العالم، في التعرف على موعد بطولة مستر اولمبيا 2024 الأشهر والأبرز في عالم اللعبة، و التي أصبحت تحظى خلال السنوات الأخيرة بشعبية كبيرة في البلاد العربية، بفضل البطل المصري بيج رامي، الذي حصد اللقب العالمي أكثر من مرة، و تعتبر هذه البطولة حدث فريد ومهم في عالم كمال الأجسام، حيث تكتسب البطولة شهرة واسعة بين عشاق هذه الرياضة.
موعد بطولة مستر أولمبيا 2024
تقام البطولة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة من 10 إلى 13 أكتوبر، وتعد منافسات الوزن المفتوح من أبرز الأحداث التي ينتظرها عشاق كمال الأجسام، حيث تبدأ هذه المنافسات فجر السبت 12 أكتوبر في تمام الساعة 5.00 صباحا بتوقيت السعودية ومصر، والساعة 6.00 صباحا بتوقيت الإمارات.
أبرز المشاركين في بطولة مستر اولمبيا 2024
تحتوي البطولة على تنافس بارز بين كافة اللاعبين ومن المشاركين في المسابقة ما يلي:
- ديريك لينسفورد: حامل لقب مستر أولمبيا 2023، ويعتبر من أقوى اللاعبين المرشحين للاحتفاظ باللقب هذا العام.
- هادي تشوبان: اللاعب الإيراني الذي فاز باللقب في عام 2022 ويعتبر من المنافسين الأقوياء.
- سامسون داودا: لاعب كمال أجسام بريطاني من أصول نيجيرية، والذي يتمتع بتناسق عضلي مثير للإعجاب.
- نيك والكر: الأمريكي الذي صعد بسرعة إلى القمة، ويعتبر من الأسماء القوية في البطولة.
الفئات المشاركة في مستر أولمبيا 2024
تتنوع الفئات التي يتنافس فيها الأبطال خلال بالطولة، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لإبراز مهاراتهم وقدراتهم البدنية، ومن بين أبرز الفئات المشاركة في 2024:
- فئة الوزن المفتوح: تعد هذه الفئة الأكثر جذبًا للاهتمام، حيث يتنافس فيها أضخم اللاعبين وأكثرهم قوة، وتشتهر بالمنافسات الشرسة بين عمالقة كمال الأجسام.
- فئة 212: تركز هذه الفئة على التوازن بين الحجم والتناسق العضلي، وهي مخصصة للاعبين ذوي الوزن الأقل من 212 باوند.
- فئة الفيزيك للرجال: تهتم هذه الفئة بالتركيز على تناسق الجسم وتفاصيل العضلات، وتعتبر إحدى الفئات التي شهدت زيادة في شعبيتها في السنوات الأخيرة.
- فئة الكلاسيك فيزيك: تعرف هذه الفئة بالاهتمام بالنسب المثالية للجسم، وتستلهم روحها من نماذج الأبطال القدامى الذين ركزوا على الجمال والتناسق أكثر من الحجم العضلي الكبير.