موعد مستر أولمبيا 2024 وأهم الفئات المشاركة في البطولة

يرغب الكثيرون من عشاق رياضة كمال الأجسام حول العالم، في التعرف على موعد بطولة مستر اولمبيا 2024 الأشهر والأبرز في عالم اللعبة، و التي أصبحت تحظى خلال السنوات الأخيرة بشعبية كبيرة في البلاد العربية، بفضل البطل المصري بيج رامي، الذي حصد اللقب العالمي أكثر من مرة، و تعتبر هذه البطولة حدث فريد ومهم في عالم كمال الأجسام، حيث تكتسب البطولة شهرة واسعة بين عشاق هذه الرياضة.

موعد بطولة مستر أولمبيا 2024

تقام البطولة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة من 10 إلى 13 أكتوبر، وتعد منافسات الوزن المفتوح من أبرز الأحداث التي ينتظرها عشاق كمال الأجسام، حيث تبدأ هذه المنافسات فجر السبت 12 أكتوبر في تمام الساعة 5.00 صباحا بتوقيت السعودية ومصر، والساعة 6.00 صباحا بتوقيت الإمارات.

أبرز المشاركين في بطولة مستر اولمبيا 2024

تحتوي البطولة على تنافس بارز بين كافة اللاعبين ومن المشاركين في المسابقة ما يلي:

ديريك لينسفورد: حامل لقب مستر أولمبيا 2023، ويعتبر من أقوى اللاعبين المرشحين للاحتفاظ باللقب هذا العام.

هادي تشوبان: اللاعب الإيراني الذي فاز باللقب في عام 2022 ويعتبر من المنافسين الأقوياء.

سامسون داودا: لاعب كمال أجسام بريطاني من أصول نيجيرية، والذي يتمتع بتناسق عضلي مثير للإعجاب.

نيك والكر: الأمريكي الذي صعد بسرعة إلى القمة، ويعتبر من الأسماء القوية في البطولة.

الفئات المشاركة في مستر أولمبيا 2024

تتنوع الفئات التي يتنافس فيها الأبطال خلال بالطولة، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لإبراز مهاراتهم وقدراتهم البدنية، ومن بين أبرز الفئات المشاركة في 2024: