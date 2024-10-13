ظهرت رسمياً.. نتائج المفاضلة سوريا 2024 عبر موقع التعليم العالي والبحث العلمي

ارتفاع في مؤشر البحث عن نتائج المفاضلة سوريا 2024 التي أعلنت عنها بشكل رسمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكثير من الطلاب يكثفون البحث للوصول إلى نتائجهم كي تطمئن قلوبهم بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، قبل سابق كشفت التعليم عن معدلات القبول وقام الكثير من الطلاب بإجراء أعمال التسجيل واختيار الرغبات حسب المؤهل العلمي الذي حصلوا عليه، ويستعد الطلاب للانتقال للمرحلة الجامعية للعام الدراسي 2024-2025 ـ عند أعلان النتائج يخطط الطالب إلى مستقبله الاكاديمية بعد جهد طويل وهذا يعتبر حصاد السنوات الدراسية الماضية، ترقبوا معنا التقرير التالي ونتعرف سوياً على نتائج المفاضلة سوريا 2024

نتائج المفاضلة سوريا 2024

أخيلااً وبعد طول انتظار ظهرت بشكل رسمي نتائج المفاضلة سوريا جميع المحافظات منذ قليل في تمام الساعة 3 عصراً بتاريخ اليوم الأحد الموافق 13 من أكتوبر الجاري 2024، وأكدت التعليم العالي أن نتائج القبول مرتفعة عن الأعوام الماضية، وجاري العمل على رفع نتائج الطلاب إلكترونياً لتسهيل الوقت والمجهود عليهم، والجدير بالذكر أن كشوفات النتائج يتم رفعها إلأكترونياً بنظام pdf لعموم المحافظات السورية دمشق وحلب وغيرها.

رابط الاستعلام عن نتائج المفاضلة سوريا 2024-2025

بعد الكشف عن النتائج لجميع المحافظات ومختلف الفروع العلمية يمكنكم استخراج النتائج بكل سهولة عن طريق اتباع ما يلي: