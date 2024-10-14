“بضغطة زر” كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور الرقم الألماني في العراق 2024 وسدادها

يستطيع جميع المواطنين في العراق سداد الغرامة المرورية بسياراتهم عن طريق الرقم الألماني الخاص بهم بواسطة إجراء عدة خطوات بسيطة ينبغي اتباعها عبر الإنترنت، أتاحت الحكومة العراقية كافة الطرق الأساسية لمواطنيها تسهيلا لهم من الذهاب إلي الهيئات الحكومية وانتظار أدوارهم، تضيع أوقاتهم، بالإضافة ألا انه يوجد العديد من المواطنين الذين عندهم أمراض لم يقتدوا علي الانتظار بأدوارهم في هذه الطوابير، لذا العديد من الأشخاص يبحثون عن معرفة هذه الإجراءات سنخبركم بكافة التفاصيل في السطور الآتية.

آلية الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر الرقم الألماني بالعراق 2024

في البداية يتم الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بغرامات المرور العامة بالعراق.

يرجي الضغط علي أيقونة الخدمات المقدمة من المرورية.

حدد خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية.

يتطلب إدخال رقم السيارة المسجل بالمرور.

انقر علي زر البحث.

سيتم إظهار كافة الغرامات المرورية الخاصة بسيارتك.

خطوات سداد الغرامات المرورية عبر الرقم الألماني2024 في العراق