الشروط الواجب توافرها للتقديم على منحة الطلاب في العراق 2024 مع خطوات التقديم

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على منحة الطلاب للعام الدراسي 2024، وذلك في إطار جهودها لدعم الطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، حيث تعتبر هذه المنحة حافزاً للطلاب لمواصلة تعليمهم، حيث تستهدف الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم والذين يواجهون صعوبات مالية قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية، كما يأتي الإعلان في وقت يظهر فيه العديد من الطلاب حاجة ماسة إلى المساعدة المالية، وتسعى الوزارة من خلال هذه المنحة إلى تحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع، آملة في تحسين الوضع التعليمي وتعزيز نتائج التعليم في العراق.

خطوات التقديم لمنحة الطلبة بالعراق 2024

يمكن للطلاب الذين يودون التقدم لمنحة الطلاب عام 2024 اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

ينبغي على الطلاب الذهاب إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

بعد تسجيل الدخول يقوم الطلاب بالنقر على أيقونة “منحة الطلاب 2024”.

يجب عليهم الضغط على أيقونة “التسجيل في المنحة”.

يجب على الطلاب تقديم جميع المعلومات المطلوبة بدقة، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

يجب إدخال بيانات المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

يجب تسليم كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك هوية الطالب وأي أوراق تثبت دخل الأسرة أو الحالة المالية.

بعد إنهاء كافة الخطوات، يقوم الطلاب بالضغط على زر الإرسال لتقديم طلبهم.

الشروط المطلوبة لصرف منحة طلبة العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بوضع مجموعة من المتطلبات التي يجب على الطلاب تحقيقها للحصول على منحة دراسية، وهي كما يلي: